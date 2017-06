Verdiente Sieger bei den Walliser Cupfinals

Am vergangenen Sonntag sind in Visp die Finalspiele des Walliser Cups über das Parkett gegangen. Bei den Junioren B und den Damen setzten sich die Visper Lions jeweils deutlich durch. Bei den Herren holte sich der UHC Fully den Cupsieg.

Junioren B: UHC Visper Lions - UHC Fully 29:13 (6:4/11:3/12:6)

Obwohl die Visper Lions im Startdrittel vier Bankstrafen fassten gegenüber nur einer Zweiminutenstrafe des UHC Fully konnten sie das Drittel mit 6:4 für sich entscheiden. Im Mitteldrittel bauten die Visper die Führung auch dank eigener Stärke in Überzahl kontinuierlich aus. Nach 40 Minuten lagen sie bereits mit 17:7 in Front. Im Schlussdrittel liessen sich die Visper Junioren den 10-Tore-Vorsprung nicht mehr nehmen und holten sich den Walliser Cupsieg bei den Junioren B.

Als Best Player wurden Lorenz Marc (Visper Lions) und Salgat Julien (UHC Fully) durch Michaël Zedi (Walliser Unihockey Verband) ausgezeichnet.

Damen: UHC Visper Lions - UHC Naters-Brig 20:11 (9:5/4:2/7:4)

Im mit Spannung erwarteten Duell zwischen der 1. Liga-Grossfeldmannschaft der Visper Lions und des 2. Liga-Kleinfeldteams Naters-Brig erwischten Letztere einen Auftakt nach Mass. Mit dem ersten Schuss eröffneten sie das Skore. Nach einer von Nervosität geprägten Startphase wussten die Visperinnen ihre individuelle technisch-taktische Überlegenheit besser auszunützen. Die in der zweithöchsten Kleinfeldliga spielenden Damen des UHC Naters-Brig musste zunehmend unlautere Mittel anwenden um das Spiel des Kontrahenten zu stören. Die resultierenden Powerplays nutzten die Visper Damen gekonnt aus. Sukzessive bauten sie die Führung aus (9:5 nach dem Startdrittel, 13:7 nach 40 Minuten, 20:11 bei Spielende).

Damit schafften die Visper Lions unter dem Trainerduo Gruber / Zurbriggen die erfolgreiche Titelverteidigung.

Als Best Player wurden auf Seiten von Naters-Brig Torhüterin Schmid Annalene (63 Torabschlüssen der Visper Damen!) und bei den Cupsiegerinnen der Visper Lions Spielführerin Bumann Samira ausgezeichnet.

Herren : UHC Visper Lions - UHC Fully 14:15 (6:9/5:2/3:4)

Auch bei den Herren strebten die Visper Lions die Titelverteidigung an. Die Herren des UHC Fully versuchten ihrerseits den ersten Cupsieg zu realisieren. Das Startdrittel ging eindeutig zugunsten der Unterwalliser aus. Resultatmässig vermochten die Visper den Rückstand mit 6:9 in Grenzen zu halten. Im Mitteldrittel zeigte sich ein differenziertes Bild. Nun gaben die Grossfeldspieler den Ton an. Nach 40 Minuten stand es leistungsgerecht 11:11 Unentschieden. Im Schlussdrittel konnten die Visper zunächst bis auf 14:11 davonziehen. Die Spieler von Fully drehten das Spiel in einer dramatischen Schlussphase und setzten sich schlussendlich mit 15:14 durch. Damit krönte sich der UHC Fully eine tolle Saison. Die Herren sind mit der 1. Mannschaft souverän in die 2. Liga Kleinfeld aufgestiegen und sind nun erstmals Walliser Cupsieger.

Imthurn Marcel und Goalie Bourgeois Sébastien wurden durch Ludovic Pellissier, den Präsidenten des Walliser Unihockey Verbandes, als beste Spieler ihres Teams ausgezeichnet.

pd/noa

13. Juni 2017, 08:28

