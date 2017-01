Viel Emotion beim EHC Raron

Der EHC Raron verzeichnet in den letzten zwei Spielen eine klare Niederlage und einen soliden Sieg.

Der EHC Raron ist mit zwei verschiedenen Gesichtern in die Zwischenrunde gestartet. In der ersten Runde gegen den CP Meyrin verlor man nach einer nicht optimalen Leistung und gegen einen starken Gegner mit 8:0. Das Spiel war von Gehässigkeiten beidseits und individuellen Fehlern geprägt.

Sieg nach grober Niederlage

Im zweiten Spiel gegen Chateau d`Oex fand man dann nach einem sehr verhaltenen Start zurück auf die Gewinnerstrasse. In der ersten Spielhälfte war man zwar spielerisch besser aber erneut individuelle Fehler führten zum 4:1 für den Gegner. Ab der Spielhälfte nahm man das Zepter in die Hand und gewann Schlussendlich verdient mit 6:4. Vor allem in den Spezialsituationen vermochte das Team zu überzeugen und schoss zwei Powerplay-Tore und eine Shorthander.

Durch diesen Sieg ist wieder alles offen im Rennen um den vierten Platz, damit man die Playoffs zu Hause beginnen kann. Das nächste Spiel gegen den HC Sion findet am Dienstag 31.01.2017 um 20.45 Uhr in Sion statt. Dieses Spiel ist das 6 Punkte Spiel um den vierten Platz und fast sicher auch der erste Playoffgegner.

pd/noa

28. Januar 2017, 11:14

