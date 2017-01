Weger missriet die WM-Hauptprobe

Benjamin Weger muss sich im Massenstart-Rennen der Top 30 beim Weltcup in Antholz mit dem 27. Rang begnügen.

Der Walliser drehte sechs Strafrunden und büsste drei Minuten auf den Sieger Johannes Thingnes Bö ein. Der Norweger ist in dieser Disziplin Weltmeister. Vergangenen März in Oslo hatte er in einem historischen Rennen im Massenstart Martin Fourcade auf der Zielgeraden bezwungen und so verhindert, dass sich der Franzose mit vier Siegen in vier WM-Einzelrennen in die Biathlon-Geschichtsbücher eintrug. Bö machte im Südtirol das Dutzend an Weltcupsiegen voll.

Die Biathleten legen nun eine Wettkampf-Pause von zweieinhalb Wochen ein. Danach treffen sie sich beim Saisonhöhepunkt vom 8. bis 19. Februar zu den Weltmeisterschaften in Hochfilzen.

22. Januar 2017, 12:48

