«Wie viel über 970?»

Die FS Staldenried: Trotz 689 P. in einer starken Kombination ausgeschieden... Foto: zvg

In der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft 300 m herrscht trotz Hitzewelle noch nicht Sommerpause. Die Gruppenschützen müssen noch eine Woche durchhalten, bis sie wissen, ob es für den Final in Zürich/Albisgüetli anfangs September reicht oder nicht.

Was die Ergebnisse betrifft, sind noch drei Oberwalliser Vereine mit sechs Quintetten im Rennen, nämlich das SSZ Chalchofen mit total drei Gruppen, der MSV Turtmann mit deren zwei und der SV Lötschen mit einer Gruppe.

Feld A (Sportwaffen)

Mittlerweile fragt man sich in Schützenkreisen schon lange nicht mehr, ob die «Chalchofner» weiter im Rennen sind oder nicht, sondern ob sie mehr als 970 von 1000 möglichen Punkten erzielt haben, was als hervorragend gilt. Die Gruppe SSZ Chalchofen A1 mit Mario Bregy , Norbert Wyder, Romeo Zentriegen, Raphael Julen und Markus Eyholzer durchbrach diese «Schallmauer» von 970 um einen Zähler ; übertroffen wurde sie nur von Peseux NE (972) und Höri ZH mit sagenhaften 980 P.

Die Gruppe SSZ Chalchofen A2 kam auf sehr gute 962 P. (Herbert Blatter, Martin Imhof, Beat Ritter, Markus Brix, Fabian Zumstein) und erreichten damit locker die dritte Runde. Diesen Cut schafften die Sportschützen Visp-Eyholz als Pechvögel der Runde mit 949 nicht. Auch St. Maurice (946) und Sion La Cible (938) mussten die Waffen buchstäblich strecken. Nebst Können hatte der SV Lötschen Glück mit seinen 954 P.: Wolfgang Roth, Patrick, Iwan und Moritz Ritler sowie Ignaz Lehner rutschten dank des besseren Einzelresultates von 195 (Gegner 194) in die dritte Runde.

Feld D (Armeewaffen)

Im Feld D (Stgw. 57/03 etc.) ist auch nur mehr eine einzige Walliser Gruppe zu finden. Die fünf Schützen des SSZ Chalchofen D1 kamen auf sehr gute 696 von 750 P. und dürfen in die dritte Runde. Visp-Eyholz (677), Saillon (669) und St. Léonard (653) dürfen in die Ferien.

Feld E (Armeewaffen)

Im Feld E (Stgw. 90) erzielte der vielseitige Staldenrieder Routinier Beat Abgottspon das höchste nationale Einzelresultat mit 147 von 150 P. Dennoch mussten die Rieder in den sauren Apfel beissen, denn ihre 689 P. reichten in einer sehr starken Gruppe um 3 Punkte nicht. Der MSV Turtmann dagegen schiesst zurzeit konstant sehr hoch und schaffte es locker mit 686 (Turtmann E2) und sogar 696 (Turtmann D1) in die letzte entscheidende Runde.

Die höchsten Einzelresultate der Oberwalliser:

Feld A

198: Bregy Mario (Chalchofen)

197: Norbert Wyder, Herbert Blatter (Chalchofen)

196: Martin Imhof (Chalchofen)

195: Romeo Zentriegen (Chalchofen); Wolfgang Roth, Patrick Ritler (Lötschen), Michael Heinzmann (Visp/Eyholz)

194: Iwan Ritler (Lötschen)

193: Pius Ebener (Visp-Eyholz) usw.

Feld D:

144: Kurt Jeitziner (Chalchofen)

140: Herbert Bellwald (Visp-Eyholz)

139: Paul Frachebourg, Silvan Lorenz (Chalchofen)

138: Klaus Wyer (Visp-Eyholz); Michael Ostertag (Chalchofen) usw.

Feld E:

147: Beat Abgottspon (Staldenried)

144: Mareika Weissbrodt-Meyer (Turtmann)

143: Egon Summermatter (Turtmann)

141: Roger Weissbrodt, Reinold Bregy (Turtmann)

140: Konrad Amacker, Leticia Summermatter (Turtmann) usw.

Alle Resultate und Ranglisten unter www.fst-ssv.ch/Breitensport

pd / pmo

26. Juni 2017, 15:00

