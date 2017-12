Wieder das Punktemaximum eingefahren

Gut in Fahrt. Die Mannschaft des UHC Griffins aus Susten. Foto: zvg

Zum zweiten Mal in Folge hat der UHC Griffins an einem Spieltag der vierten Liga das Maximum von vier Punkten eingefahren. Zu Gast bei Tabellenführer Oron-la-Ville im Kanton Waadt ging es gegen die erste Mannschaft von «UF Sierre Région» und die zweite Mannschaft von «St-Maurice Pécaporés».

In der ersten Halbzeit gegen die Siderser spürte man den Druck auf beiden Seiten. Die Mannschaften agierten taktisch und standen überwiegend defensiv. So stand es nach zwanzig Minuten 1:1. Die Griffins konnten die Pause aber schliesslich nutzen, um an Nervosität ab- und Entschlossenheit aufzubauen. Durch intelligentes Zusammenspiel und vor allem gut genutzte Konter besiegten die Oberwalliser «UF Sierre Région» und holten sich den wichtigen Derbysieg. Das Endresultat lautete 8:5.

Im zweiten Spiel ging es gegen das Tabellenschlusslicht St-Maurice. Dank eines dominanten Auftretens und eines frühen Führungstreffers konnte die Mannschaft aus Susten frei aufspielen. Zur Pause stand es 4:1. Aufgrund dieses Rückstands probierte St-Maurice auf eine offensivere Taktik umzustellen. Die dadurch entstandenen Lücken vermochte der UHC Griffins auszunutzen und so nahm man auch diese zwei Punkte souverän mit. Am Ende stand es 8:2.

Für den UHC Griffins spielten: Torwart; Bastian Zen-Ruffinen; Spieler; Damian Lötscher, Nevio Imhasly Nils Ryser, Noah Ryser, Thomas Weber, Manuel Weber, Xavier Kalbermatten

pd / pmo

20. Dezember 2017, 10:09

