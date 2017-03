100 Jahre Raiffeisen

Erst vor wenigen Tagen mussten mehrere Oberwalliser Raiffeisen-Genossenschaften verkünden, dass im deutschsprachigen Kantonsteil aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit innert Jahresfrist 17 Filialen verschwinden sollen. Heute nun wartet der Oberwalliser Verband der Raiffeisenbanken mit erfreulicheren Nachrichten auf: er feiert seinen 100-jährigen Geburtstag.

Anlässlich dieses Jubiläums luden die sieben Banken Aletsch-Goms, Belalp-Simplon, Gampel-Raron, Mischabel-Matterhorn, Region Leuk, Region Visp und Visperterminen zur Delegiertenversammlung ins Natischer World Nature Forum. Ins Wallis gereist ist zudem auch Dr. Patrik Gisel, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz. «Die Oberwalliser sind sehr treue Genossenschafter und noch immer steigt die Zahl der Mitglieder, im letzten Jahr um 1 Prozent. Dies ist bei unserer bereits hohen Marktdurchdringung bemerkenswert», zeigte er sich erfreut.

Bevor sich die Anwesenden dem Apéro widmen konnten, lag es an den Oberwalliser Verantwortlichen, ihnen die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres zu präsentieren. So hat der Verband im Jahr 2016 in seinem Kerngeschäft zulegen können: 4,9 Milliarden Franken sind mittlerweile ausgeliehen, was einem Plus von 3,7 Prozent im Hypothekargeschäft gleichkommt. Angestiegen sind auch die Kundengelder, und zwar um 5,7 Prozent auf ebenfalls 4,9 Milliarden Franken.

Ungünstig ausgewirkt haben sich die anhaltenden Negativzinsen. Diese führten dazu, dass der Bruttoerfolg des Zinsgeschäfts um 1,3 Prozent auf noch 65,9 Millionen Franken abnahm. Hinzu kam ein um 4,5 Prozent höherer Geschäftsaufwand auf 45,2 Millionen Franken. Unter dem Strich resultiert schliesslich ein Geschäftserfolg von 25,4 Millionen Franken (minus 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und am Ende ein Gewinn von 6 Millionen Franken (plus 1,3 Prozent).

03. März 2017, 19:13

