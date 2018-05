1000 Franken Preisgeld für tabakfreie Schulklassen in Zermatt und Leuk

Die 9OS3 aus Zermatt und die 11OS2 aus Leuk gewinnen nicht nur saubere Lungen, sondern je 500 Franken von der Gesundheitsförderung Wallis.

Mehr als 40'000 Schülerinnen und Schüler machten schweizweit beim Experiment Nichtrauchen mit und hatten das Ziel, sechs Monate lang die Finger von jeglichen Tabakprodukten zu lassen. Der Schulklassenwettbewerb informiert Jugendliche in altersgerechter Form über den Tabakkonsum und seine Folgen. Der Wettbewerb richtet sich an Klassen des 8. bis 11. Schuljahres in der ganzen Schweiz.

Im Schuljahr 2017/2018 wurde er zum 18. Mal ausgetragen. Dieses Jahr haben 15 Primar- und 23 OS-Schulklassen aus dem Oberwallis am Wettbewerb teilgenommen. Total nahmen im Oberwallis über 680 Schüler teil, doppelt so viele wie im Unterwallis.

Neben der 9OS3 aus Zermatt, mit ihrem Lehrer Patrick Zumtaugwald, gehörte in diesem Jahr auch die 11OS2 der Orientierungsschule Leuk, mit ihrer Lehrerin Nicole Burchard, zu den glücklichen Gewinnern. Florian Walther, Präventionsverantwortlicher im Oberwallis, überbrachte den beiden Klassen ihre Preisgelder. Beide tabakfreien Klassen erhielten je 500 Franken von der Gesundheitsförderung Wallis.

Jugendliche früh auf die Gefahren von Tabakkonsum aufmerksam zu machen, ist eines der Hauptanliegen des Projektes Experiment Nichtrauchen. Während dem Schuljahr beschäftigen sich die Teilnehmerklassen intensiv mit den Folgen von Tabakkonsum. AT-Schweiz und Gesundheitsförderung Wallis bieten entsprechende Unterrichtsmaterialien an. Für das kommende Schuljahr können sich Klassen ab September anmelden.

pd/map

23. Mai 2018, 15:53

Artikel teilen