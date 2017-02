150'000 Franken für die Nummer 1

Der Kanton versteigert in einer ersten Online-Auktion das prestigeträchtige Kennzeichen «VS 1». Foto: FOTOMONTAGE WB

Am Montagmittag egalisierte Bieter Matrans den Schweizer Rekord bei einer Nummernschildauktion. Nur zehn Stunden später wurde ein neuer aufgestellt.

Der Rekord ist gebrochen. Wie «1815.ch» bereits gestern berichtete, hielt St. Gallen den bisherigen Rekord für das teuerste Kontrollschild der Schweiz. Die Plakette mit SG 1 war dem damals Höchstbietenden 135'000 Franken wert.

Gestern erreichte auch das VS 1 diesen Wert. Bereits zehn Stunden später wurde dies allerdings überboten. Kurz vor Mitternacht stieg der Preis des Nummernschilds auf 150'000 Franken an, was den bisherigen Rekord weit hinter sich lässt.

Die Auktion hält noch weitere 21 Tage an. Knackt die Metalltafel die magische Grenze von 200'000 Franken? Einer dürfte mit Sicherheit bereits sehr glücklich sein. Departemenschef Oskar Freysinger hoffte auf ein Gebot von 50'000 Franken. Nun ist bereits das Dreifache geboten.

noa

21. Februar 2017, 09:00

