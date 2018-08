Bereits seit 1986 findet in Gampel das Open Air statt. Olivier Imboden, Mediensprecher des OAG, ist mit dem Start der diesjährigen Ausgabe sehr zufrieden.

Eine Stunde früher als geplant wurde der Zeltplatz eröffnet: Bereits um 7 Uhr wurde die Menschenmenge eingelassen. «So viele Festivalgänger, die bereits so früh da waren, haben wir noch nie gesehen», sagt Olivier Imboden, Mediensprecher des Open Air Gampel. Bereits um 6 Uhr war eine Unmenge Autos beim Park & Ride, bis am Mittag waren es über 1000.

Dennoch habe sich die Schlange vor dem Haupteingang des Open Air in Grenzen gehalten, sagt Imboden. Dies sei auch dem neuen Schleusensystem zu verdanken. Länger als 30 Minuten musste niemand anstehen. Insgesamt sei die 33. Ausgabe des Open Air Gampel «sehr, sehr gut gestartet», sagt Imboden. Organisatorische Schwierigkeiten in letzter Minute seien keine verzeichnet worden.

Für den heutigen Tag rechnet Imboden mit bis zu 28'000 Besuchern. Die maximale Kapazität des Geländes beträgt indes 35'000. «Man kann sich also auch noch spontan dazu entscheiden, ans Open Air zu kommen. Tickets hat es an der Tageskasse noch genug», sagt Imboden. Dies gelte für alle Tage.

Wer heuer ans Open Air Gampel kommt, wird vielleicht das «Knallrote Gummiboot» vermissen, das Schlager- und Ballermann-Festzelt. Es gebe mit dem «Iischi Party»-Zelt aber ein neues Angebot, das auf die selbe musikalische Untermalung setzt. Und: «Der Bacardi Dome is back», freut sich Imboden.

Ausserdem gibt es am Open Air neu ein Gaming-Zelt, in welchem sich die Besucher an elektronischen Spielkonsolen gegeneinander messen können. Und wer plötzlich den Drang verspürt, seine Liebe seit langen Jahren oder die erst kennengelernte Bekanntschaft zu ehelichen, kann dies neu im Festival Chapel tun. Wer es sich schnell genug anders überlegt, hat am selben Ort auch die Möglichkeit, sich vor Ende des Festivals wieder scheiden zu lassen. Bis dahin bleiben schliesslich noch mehr als drei Tage.

