Von «Stapfen» bis zum Sportplatz

Am Samstag führt der Ski- und Snowboardclub Gspon/Staldenried zum vierten Mal das Rennen «Parallelduell» durch. Daran können Männer, Frauen und auch Kinder teilnehmen.

Nach den erfolgreichen ersten Durchführungen des Paralellduells in Gspon, führt der Ski- und Snowboardclub Gspon/Staldenried am Samstag, 20. Januar, die vierte Version durch. Die Rennfahrer erwarten perfekte Pisten- und Schneebedingungen. Das Rennen startet um 10.30 Uhr.

Für das Parallelduell werden zwei Riesentorläufe parallel nebeneinander von den «Stapfen» bis zum Sportplatz (Ziel) abgesteckt. So bietet sich auf für die Zuschauer die Möglichkeit, die spannenden Duelle vom Start bis ins Ziel hautnah mitzuverfolgen. Die Rennfahrer des Parallelduells starten in den drei Kategorien «Herren», «Damen» und «Kinder» (bis Jahrgang 2002), danach geht es nach KO-System weiter. Zum Schluss wird unter den Gewinnern der einzelnen Kategorien ausgemacht, wer den Tagessieg in Form eines Wanderpokals mit nach Hause nehmen darf. Während des ganzen Tages kann man sich an der Kantine vor Ort mit Köstlichkeiten verpflegen.

Anmeldungen werden noch bis Freitag, 19. Januar, entgegengenommen: [Javascript einschalten um Email zu sehen]

17. Januar 2018, 10:18

