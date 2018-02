40-jährige Walliserin nach Lawinenniedergang verstorben

Am Samstagnachmittag ist es in der Region von Arolla zu einem Lawinenniedergang gekommen. Vier Personen sind dabei verletzt worden, eine davon lebensbedrohlich. Die 40-jährige Walliserin ist in der Nacht auf Sonntag verstorben.

Vier Tourengänger haben die Alphütte Tsa im Gebiet Arolla am Samstag gegen 14.10 Uhr verlassen, um sich in eines der Couloirs bei l'Aiguille du Tsa (3600m) zu begeben. Dabei löste sich eine Lawine und riss die vier Personen mit.

Die eingeflogene Rettungskolonne konnte die Tourengänger befreien. Die vier Verletzten wurden mittels Helikopter in die Spitäler von Sitten und Martinach überflogen. Bei einer Person mussten lebenserhaltende Massnahme eingeleitet werden. Die Skitourenfahrerin verstarb in der Nacht auf Sonntag im Spital von Sitten. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 40-jährige Walliserin.

pd/map

25. Februar 2018, 09:30

