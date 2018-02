Vier Personen bei Arolla durch Lawine verletzt

Rettungseinsatz. Vier Personen gerieten am Col de la Tsa in eine Lawine (Symbolbild). Foto: Kapo Wallis

Am frühen Samstagnachmittag gerieten oberhalb von Arolla mehrere Personen in eine Lawine und wurden verletzt. Sie mussten per Helikopter in die Spitäler von Sitten und Martinach geflogen werden.

Die Walliser Kantonspolizei bestätigte am Samstagabend in einer Mitteilung entsprechende Meldungen von Westschweizer Medien. Zwei Gruppen mit je zwei Tourengängern seien nach dem Verlassen der Alphütte «Tsa» oberhalb von Arolla in Richtung eines Couloirs bei «l’Aiguille du Tsa» (3600 Meter über Meer) von einer Lawine mitgerissen worden.

Die daraufhin ausgerückten Rettungskräfte konnten die verletzten Personen bergen. Sie mussten mit Helikoptern der Air Zermatt und der Air Glacier in die Spitäler von Sitten und Martinach geflogen werden. Bei einer der vier Personen, bei denen es sich um Alpinisten aus den Kantonen Wallis und Freiburg handelt, war die Einleitung von lebenserhaltenden Massnahmen notwendig.

pmo

24. Februar 2018, 19:06

Artikel teilen