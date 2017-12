46 Bergprofis erhalten ihren Fachausweis

Staatsrat Christophe Darbellay hat am Donnerstag 46 Bergprofis, die 2017 ihre Ausbildung abschliessen konnten, ihren eidgenössischen Fachausweis überreicht. Die von der kantonalen Kommission der Bergführer und Anbieter weiterer Risikoaktivitäten organisierte Feier fand im Technopôle in Siders statt.

Artikel zum Thema Unqualifizierte Bergführer aus dem Verkehr ziehen

Der Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) betonte bei dieser Gelegenheit, welch wichtige Bedeutung den Bergfachleuten zukomme. Sie seien Garant für qualitative Dienstleistungen und er sei froh, dass man mittlerweile die Möglichkeit hätte, die schwarzen Schafe zu büssen, welche sich nicht an die

gesetzlichen Normen hielten.

Weiter unterstrich er die Rolle der Bergfachleute als Botschafter für den Walliser Tourismus und fasste seine Besorgnis über den fehlenden Nachwuchs in diesen Berufen in Worte. Im Anschluss an die Diplomübergabe fand für die Abgänger, ihre Angehörigen, die Ausbildungsverantwortlichen und die Vertreter der Berufsverbände ein Apéro statt. Es wurden insgesamt 36 Schneesportlehrer, acht Bergführer und zwei Wanderleiter diplomiert.

pd / pmo

11. Dezember 2017, 09:24

Artikel teilen