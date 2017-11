50. Generalversammlung der Jungen Wirtschaftskammer (JCI) Brig

Die Junge Wirtschaftskammer Brig beschliesst Ihr Jubiläumsjahr und wählt mit Fabian Schmidhalter einen neuen Präsidenten.

Am 24.November begrüsste der scheidende Präsident Matthias Volken die Mitglieder der Jungen Wirtschaftskammer (JCI) Brig im Stockalperpalast zur Generalversammlung. Turnusgemäss wurde Carmine Catalano als Pastpräsident aus dem Vorstand verabschiedet. Als Präsident für das Vereinsjahr 2018 wurde Fabian Schmidhalter gewählt. Neues Vorstandsmitglied ist Matthias Walker.



Der Höhepunkt des Vereinsjahres war für die Mitglieder die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Kammer Brig, zu der sich am vergangenen 2. September rund 150 geladene Ehemalige und Gäste in der Briger Simplonhalle eingefunden haben. An besagtem Anlass wurden die Mitglieder Marceline Gemmet und Matthias Volken für Ihr herausragendes Engagement auf lokaler und nationaler Ebene vom Präsidenten der Schweizer Senatoren Bruno Beutler zu Senatoren ernannt. Erwähnenswert ist auch der Einsatz der Kammer am diesjährigen JCI Europakongress in Basel, an welchem die nationalen und internationalen Vereinsmitlieder mit über 1’000 Portionen echtem Walliser Raclette und dazugehörigem Weisswein verköstigt wurden, heisst es in der Mitteilung.

Der Verein darf sich über einen Mitgliederzuwachs erfreuen. So konnten an der GV mit Janine Imesch, Jan Gattlen, Yann Stucky, Thomas Spadaro, Marc Chanton und Daniel Floris gleich sechs Neumitglieder aufgenommen werden, womit die Kammer Brig im Vereinsjahr 2018 neu 32 Aktivmitglieder zählen wird.

pd/noa

28. November 2017, 15:10

