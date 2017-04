70-jähriger Walliser verunglückt

Am vergangenen Mittwoch ist ein Unterwalliser in einem steilen Waldgebiet in der Region Mayens de Nax beim Pilzen verunglückt.

Zwei Männer befanden sich gegen Mittag in einem unwegsamen steilen Waldgebiet beim Pilzen, als einer der Beiden zu Fall kam und den Hang hinunterstürzte.

Trotz sofort aufgebotenen Rettungskräften konnte der 70-jährige Walliser, welcher aus der Region stammte, nur noch tot geborgen werden, teilt die Walliser Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Der zuständige Staatsanwalt aus dem Mittelwallis hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/noa

20. April 2017, 14:59

