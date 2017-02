Unterstützung für Sanierung der Mehrzweckhalle in Ausserberg

Wohltätigkeit | Fast eine Million Franken für Projekte in Berggemeinden

Der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat an seiner Sitzung im Februar 31 Projekte behandelt und Beiträge in der Höhe von 979’871 Franken beschlossen. Berücksichtigt werden Projekte in den Kantonen Graubünden, Wallis, Tessin, Bern, Jura, Glarus, Luzern und Uri.

Mehrere Schulen standen auf der Traktandenliste der Vorstandssitzung. Unterstützt werden die Sanierung der Mehrzweckhalle in Ausserberg und der Neubau der Turnhalle in Montsevelier JU. Den Neubau des Primarschulhauses in Novaggio TI als Ersatz des veralteten Gebäudes kann die Patenschaft ebenfalls mitfinanzieren.

Die Waldbrände in der Fraktion Braggio im Calancatal und in der Gemeinde Mesocco konnten dank grossen Anstrengungen der Bevölkerung, der Forstgruppe, der Feuerwehren, des Zivilschutzes und der Armee gelöscht werden. Der Wiederaufbau der Schutzwälder wird Jahrzehnte dauern. Sobald es die Verhältnisse zulassen, machen sich die Verantwortlichen an die Arbeiten. Als Sofortmassnahmen erfolgen Abholzungen (Zwangsnutzungen) zum Schutz vor dem Borkenkäferbefall.

Für die Löschkosten in der Gemeinde Calanca richtet die Patenschaft 20'000 Franken aus. Die Gemeinde Mesocco, welche zusätzlich zu den Löschkosten auch für die Sofortmassnahmen 830'000 Franken aufwenden muss, unterstützt sie mit 250'000 Franken.

Jedes Jahr bearbeitet die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden rund 400 Gesuche, die von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften eingehen. Die Projekte werden von Fachleuten des Vorstandes und von freien Experten – alle arbeiten ehrenamtlich – an Ort und Stelle geprüft. Erst wenn alle für einen sachgerechten Entscheid wichtigen Unterlagen vorliegen, wird über eine allfällige Hilfe entschieden.

pd/map

24. Februar 2017, 16:50

