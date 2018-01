Zermatter Heli-Shuttles fliegen wieder

Viele der in den vergangenen Tagen gesperrten Verbindungen im Oberwallis konnten inzwischen wieder freigegeben werden. Das Lötschental, das Saastal und Leukerbad sind wieder erreichbar. Immer noch von der Aussenwelt abgeschnitten bleibt Zermatt.

Artikel zum Thema Massive Lawinenkegel im Mattertal

Nach wie vor gelangt man derzeit weder auf der Schiene noch auf der Strasse ins Matterhorndorf. Deshalb wird auch am heutigen Mittwoch ab 8.30 Uhr ein Heli-Shuttle angeboten, wie Zermatt Tourismus mitteilt. Es stehen dabei vier Personen-Hubschrauber sowie ein Hubschrauber fürs Gepäck zur Verfügung.

Die Shuttles fliegen zwischen Zermatt und Täsch. Die Gornergrat Bahn fährt seit Mittwoch, 8 Uhr, im 24-Minuten-Takt bis zur Station Riffelberg. Wie die Gemeinde Zermatt mitteilt, wird die Strasse Furi-Zermatt derzeit geräumt. Es ist noch nicht klar, ob sie danach für den Verkehr freigegeben werden kann.

Auf der Strasse und dem Bahntrassee der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Täsch und Zermatt hingegen liegen riesige Lawinenkegel. Das Gebiet ist gestern für die Räumung freigegeben worden. Dennoch wird die Bahn bis mindestens heute Nachmittag nicht verkehren. Auch die Strasse wird nicht befahrbar bleiben. Auf der MGBahnstrecke zwischen Visp und Täsch fahren bis mindestens Mittwochabend Betriebsschluss wegen eines niedergegangenen Steinschlags Bahnersatzbusse.

Lötschental öffnet weitere Strasse

Die Strasse Albinen-Flaschen-Leukerbad ist seit gestern 14.00 Uhr wieder offen. Es sei allerdings mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Strasse Inden-Leukerbad ist ab 10.00 Uhr geöffnet. Die Strasse Inden-Leuk ist infolge eines Rutsches unterhalb Inden bis auf weiteres gesperrt.

Mehr zur aktuellen Verkehrslage im Oberwallis finden Sie hier.

Überdurchschnittliche Schneehöhen

In einer einwöchigen Niederschlagsperiode fielen überall, ausser ganz im Süden, gewaltige Schneemengen. An einigen Stationen waren es laut SLF Lawinenbulletin die höchsten Sieben-Tages-Neuschneesummen, die je gemessen wurden. Oft starke West- bis Nordwestwinde haben den Schnee intensiv verfrachtet. Am Montag stieg die Schneefallgrenze verbreitet auf 2000 bis 2200 Meter. In vielen Gebieten gingen grosse und vereinzelt auch sehr grosse Lawinen ab. Mit dem Ende der Niederschläge nahm die spontane Lawinenaktivität markant ab.

Die mächtige Schneedecke stabilisiert sich rasch. Lawinen, die die gesamten Neu- und Triebschneeschichten der letzten Woche umfassen, sind nur noch vereinzelt möglich. Wenn es aber dazu kommt, können sie gefährlich gross werden. In der ganzen Schweiz sind die Schneehöhen für die Jahreszeit stark überdurchschnittlich. Im südlichen Wallis, in Nordbünden und im nördlichen Unterengadin liegen sie in hohen Lagen teils im Bereich der Extremwerte von Ende Februar 1999.

Mit Hochdruckeinfluss verspricht der Mittwoch wettertechnisch der beste Tag der Woche zu werden. Nach kurzer Föhnphase am Donnerstag kommt am Freitag allerdings die nächste Störungszone mit Schnee bis 800 Meter, dies vor allem im Südwallis. Bis am Sonntag bessert sich die Wetterlage wieder.

Mehr zum Wetter im Wallis gibt es hier.

map/noa

24. Januar 2018, 08:26

Artikel teilen