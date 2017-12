Bauarbeiten an Simplonpassstrasse werden demnächst eingestellt

Während der Bausaison 2017 wurden an der Simplonpassstrasse zahlreiche punktuelle Sicherheitsmassnahmen umgesetzt: erneuerte Leitplanken an der A9. Foto: zvg

Die Arbeiten an der A9 Simplon gehen im Dezember in die Winterpause. Die einspurige Verkehrsführung im Bereich Meggeri-Kapf-Schallbett wird seit einigen Wochen nur noch tagsüber eingeschaltet. In den kommenden Tagen werden die restlichen Arbeiten beendet. Der Simplonpass wird voraussichtlich ab nächstem Dienstag tagsüber wieder ohne Ampelstopps befahrbar sein.

Die grösste Baustelle an der A9 Simplon hat auch in diesem Jahr den Bereich Meggeri-Kapf-Schallbett betroffen. Dort wurde eine weitere Jahrestranche im Rahmen der Gesamtsanierung des Abschnittes umgesetzt. Das Projekt sei bereits weit fortgeschritten, wie das Bundesamt für Strassen ASTRA in einer Mitteilung schreibt. Die Bauwerke seien umfassend erneuert und verstärkt worden, auch der Schutz vor Naturgefahren und die Entwässerung konnten bereits optimiert werden. 2017 war die letzte von drei Jahrestranchen mit Fokus auf bauliche Arbeiten. 2018 wird die neue Betriebs- und Sicherheitsausrüstung installiert.

Die einspurige Verkehrsführung im Baustellenbereich wurde in den letzten Wochen nur noch tagsüber eingerichtet. Die Restarbeiten für dieses Jahr befinden sich im Endspurt. Die Ampel muss voraussichtlich nur noch am 6., 7. und 11. Dezember 2017 eingeschaltet werden, danach ist der Simplon auch tagsüber wieder durchgehend zweispurig befahrbar. 2018 ist die Wiederaufnahme der Arbeiten im März geplant, dann aber nur im Rahmen von Tagesbaustellen.

Schon vor einigen Wochen wurden die Arbeiten bei der Jordiguhittinigalerie in der Gondoschlucht abgeschlossen. Auch hier ging es dieses Jahr um die letzten Installationsarbeiten an der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. Mitte November konnten auch die Arbeiten an der Entwässerung im Bereich Rothwald für dieses Jahr abgeschlossen werden. 2018 sind nur noch einige wenige Restarbeiten nötig.

Weitere Verbesserung der Sicherheit

Während der Bausaison 2017 sind auch zahlreiche punktuelle Sicherheitsmassnahmen umgesetzt worden. Unter anderem wurden im Hinblick auf diese Wintersaison zusätzliche dynamische Fahrverbotstafeln für Lastwagen installiert. Mit Hilfe dieser Tafeln werden Camionneure besser über schneebedingte Sperrungen des Simplonpasses für Anhängerzüge und Sattelschlepper informiert. Weitere Optimierungen betreffen die Beleuchtung in den Tunnels Gstipf, Bächwald, Gesterna und Wechselkehr oder die Signalisation der Gefällestrecken. Auch der Schutz vor Naturgefahren wurde weiter ausgebaut: 2017 ist im Bereich Ganggi ein neuer Steinschlag-Schutzdamm entstanden.

Massgebliche Verbesserungen der Sicherheit bringen auch die ergriffenen Massnahmen im Bereich des Bildackerkreisels. Die Rückhaltesysteme (Betonelemente, Leitplanken) wurden optimiert und die Geometrie der Einfahrt vom Simplon her wurde angepasst. Das Bauprogramm 2018 wird im Frühjahr bekannt gegeben.

pd / pan

05. Dezember 2017, 11:19

