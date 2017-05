Schon bald gehts um die Wurst

Am Montag haben die Organisatoren zahlreiche Medienvertreter und Sponsoren über den anstehenden Grossanlass informiert. Nicht weniger als 150'000 Besucherinnen und Besucher werden in Brig-Glis erwartet. Die offizielle Festeröffnung findet am 23. Juni statt.

Artikel zum Thema Das Alphorn steht wieder

Über 10'000 Aktive, darunter Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger, nehmen am diesjährigen 30. Eidgenössischen teil. Nicht weniger als 500 Vorträge werden in verschiedenen Vortragssälen in Brig-Glis und Naters zu hören oder zu sehen sein. Nebst den fast 1'500 frewilligen Helferinnen und Helfern stehen auch die Armee und der Zivilschutz im Einsatz.

Und auch für das leibliche Wohl soll gesorgt sein. Allein im Jodlerdorf rund um das OS-Schulzentrum in Glis werden ab Anfang Juni 24 Festzelte und -hütten aufgestellt. Insgesamt gibt es in den Festwirtschaften 7'000 Sitzplätze. Gleichzeitig entsteht auf der Gliserallee vom Saltinadamm bis zur Gliser Kirche eine festliche Flaniermeile, ebenfalls mit Dutzenden Food- und Non-Food-Ständen.

Mehr im «Walliser Boten» vom Dienstag.

wb

22. Mai 2017, 20:41

Artikel teilen