Baubewilligung für Lonza Arena erteilt

Der Gemeinde Visp wird die nachgesuchte Bewilligung für das Bauvorhaben der Eissport- und Eventhalle «Lonza Arena» erteilt.

Die von der Frutiger AG Generalunternehmung in Thun als TU erarbeiteten Baugesuchsunterlagen konnten am 23. Juni 2017 bei der kantonalen Baukommission (KBK) eingereicht werden, welche nun der Gemeinde Visp die am 12. Januar 2018 erlassene Baubewilligung zugestellt hat. Da die Gemeinde Visp selbst Bauherrin der neuen Sport- und Eventanlage in den Seewjinen ist, liegt die Zuständigkeit für die Erteilung der Baubewilligung bei der KBK.

Auf die einzige hinterlegte Einsprache wird seitens der Bewilligungsbehörde nicht eingetreten, da in dieser Anliegen geltend gemacht werden, welche gegebenenfalls in einem zivilprozessualen Verfahren zu behandeln sind. Mit der nun eingetroffenen Baubewilligung geht die Gemeinde davon aus, dass mit den ordentlichen Bauarbeiten an der Lonza Arena plangemäss im März 2018 begonnen werden kann.

Seit 2012 plant die Gemeinde Visp in den Seewjinen die Nachfolgeinfrastruktur für die bestehende Litternahalle. Das aus einem Gesamtleistungs-Studienauftrag entstandene Siegerprojekt ist am 27. November 2016 von der Visper Bevölkerung an der Urne mit 75.19 Prozent verabschiedet worden und seit dem 29. November 2016 heisst die künftige Eissport- und Eventhalle «Lonza Arena».

pd/map

19. Januar 2018, 14:35

