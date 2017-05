Zwölf Medaillen für Behindertensport Oberwallis

Behindertensport Oberwallis hat am vergangenen Samstag an den Regional Games von Special Olympics in Zürich teilgenommen.

Das Oberwallis war dabei mit elf Athleten vertreten und hat in den Disziplinen 50m, 100m und 400m Lauf, Ballwurf und Kugelstossen mitgemacht. Die Teilnehmer ergatterten insgesamt zwölf Medaillen (100m: 1x Gold, 1x Silber, 3x Bronze; 50m: 1x Bronze; 400m: 1x Silber; Kugelstossen: 1x Gold, 3x Silber; Ballwurf: 1x Silber).

16. Mai 2017, 10:51

