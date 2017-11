Stadtrat macht Zugeständnisse beim Kehricht-Zoff

Abfallreglement | Bereitstellung der Abfallsäcke in Brig-Glis nun bereits am Vortag möglich

Das Abfallreglement der Gemeinde Brig-Glis sah bis anhin vor, dass Abfallsäcke erst am Abfuhrtag an den Strassenrand gestellt werden dürfen. Nun hat der Stadtrat auf die Kritik aus der Bevölkerung reagiert und toleriert ab sofort die Bereitstellung der Abfälle am Vortag.

Am Dienstagabend hat der Briger Stadtrat beschlossen, dass Abfälle bereits am Tag vor der Abfuhr ab 17.00 Uhr gestattet sind. Dennoch, so wird in einer Mitteilung informiert, seien die Abfälle nach Möglichkeit weiterhin erst am Abfuhrtag bereitzustellen.

Das Reglement wird mit diesem Beschluss jedoch nicht abgeändert. Die Neuerung könne gegebenenfalls in eine künftige Revision einfliessen. Falls die neue Praxis negative Auswirkungen habe, so hält der Stadtrat weiter fest, behalte man sich vor, jederzeit auf die Angelegenheit zurückkommen.

Wer in der Gemeinde Brig-Glis bis anhin seinen Abfallsack am Vorabend des Kehrichtabfuhrtages an die Strasse stellte, riskierte eine happige Busse. Anderntags haben die Kehrichtcamions jedoch bereits um 7.00 Uhr mit dem Einsammeln des Abfalls begonnen. Dieses Vorgehen wurde in der Gemeinde sowohl von Privatpersonen als auch von Ladeneigentümern, welche ihre Geschäfte notabene erst um 8.00 Uhr öffnen, kritisiert.

pd / pan

14. November 2017, 19:41

Artikel teilen