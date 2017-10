Bester Gebäudetechnikplaner

An den Schweizer Meisterschaften in Gebäudetechnik in Zug holte sich der Munder Sven Schnydrig in der Fachrichtung Gebäudetechnik Heizung die nationale Goldmedaille.

Der 21-jährige Schnydrig setzte sich in Zug in seiner Kategorie souverän durch. Die Basis zu diesem Erfolg holte er sich mit seiner Lehre zum Heizungsinstallateur und der Anschlusslehre zum Gebäudetechnikplaner Heizung bei der Firma Lauber IWISA AG in Naters, wo er heute noch tätig ist. Schnydrig ist nicht der erste Lehrling von Lauber IWISA, der sich an einem nationalen Berufswettbewerb erfolgreich in Szene setzen konnte. Entsprechend stolz zeigt sich über die erbrachte Leistung auch der Ausbildner-Betrieb. Schnydrig winkt nun die Möglichkeit, sich in einem weiteren Wettbewerb für die Weltmeisterschaften in Kazan (Russland) im Jahre 2019 zu qualifizieren.

Der Wettkampf am suissetec-Stand an der Zuger Messe wurde von vielen Besuchern verfolgt. Die Fachjury attestierte den 76 teilnehmenden jungen Berufsleuten, die unter Zeitdruck auszuführenden, anforderungsreichen Arbeiten auf einem qualitativ sehr hohen Niveau gemeistert zu haben.

tr

31. Oktober 2017, 15:11

Artikel teilen