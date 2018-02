Bewusstlose Person in Chamonson aufgefunden

Ein 77-Jähriger verunfallte in Chamonson. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Am Sonntag gegen 02.00 Uhr, ist durch eine Drittpersonen an der Rue du Nasot in Chamoson eine nicht ansprechbare Person aufgefunden worden.

Die Rettungskräfte wurden aufgeboten und eine Ambulanz mit einem Notarzt waren rasch vor Ort. Der Mann wurde ins Spital von Sitten transportiert, wo er am frühen Morgen seinen Verletzungen erlag, teilt die Kantonspolizei in einem Communiqué mit.

Nach den ersten Erkenntnissen, stürzte die Person aus nicht geklärten Gründen einen Abhang mit leichtem Gefälle hinunter. Das Opfer ist ein 77-jähriger Waadtländer mit Wohnsitz in der Region. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

11. Februar 2018, 17:01

