Blackout nach einer guten halben Stunde behoben

Energie | Stromausfall in Naters und Teilen von Brig

Über Mittag kam es in ganz Naters und in Teilen von Brig zu einem Stromausfall. Foto: 1815.ch

Am Freitag ist es aufgrund einer Schutzabschaltung in der gesamten Gemeinde Naters sowie in Teilen von Brig zu einem Stromausfall gekommen. Dieser war nach einer guten halben Stunde behoben.

Der Strom ist am Freitag um 12.27 Uhr in Naters und in den Briger Quartieren Brigmatten, Bahnhof und Rhonesand ausgefallen. Grund dafür war eine Schutzabschaltung, wie die EnBAG berichtet. Ab 12.41 konnte der EnBAG-Pikettdienst die Stromversorgung gebietsweise wieder aufbauen. Ab 13 Uhr schliesslich waren dann auch die letzten Gebiete wieder mit Strom versorgt.

pd/map

17. November 2017, 16:04

