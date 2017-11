21-jährige Bodypackerin in Gondo geschnappt

Anfang Oktober haben Beamte des Grenzwachskorps an der Grenzstelle in Gondo eine Bodypackerin erwischt. Die Frau hatte Kokain im Wert von 70'000 Franken geschluckt.

Die 21-jährige Frau habe am 9. Oktober kurz vor 11.00 Uhr morgens beabsichtigt, mit einem Taxi von Italien her über die Grenzstelle Gondo in die Schweiz einzureisen, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Bei der Personenkontrolle stellten die Grenzbeamten dann aber einen dringenden Verdacht des Bodypackings fest. Die verdächtige Person wurde in der Folge einer eingehenden Untersuchung unterzogen.

Da diese Kontrolle positiv ausfiel, ist die Frau zur weiteren Überwachung und zur Strafverfolgung der Kantonspolizei übergeben und durch die Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft gesetzt worden. Insgesamt schied die Täterin 52 sogenannte Fingerlinge aus, mit einem Gesamtgewicht von brutto 734 Gramm. Die Produktanalyse ergab, dass es sich um Kokain handelt, womit die Drogen einem Strassenwert von um die 70'000 Franken entsprechen.

pd / pmo

15. November 2017, 15:01

