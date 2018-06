Bonfire AG in Zermatt gegründet

Um die destinationsübergreifende Digitalisierungsstrategie effizient umzusetzen, hat die Destination Zermatt-Matterhorn die Bonfire AG gegründet. Die Aktien gehören zu 50 Prozent der Zermatt Bergbahnen AG und zu 50 Prozent Zermatt Tourismus.

Nachdem die Destination Zermatt-Matterhorn im Dezember 2017 das Digitalisierungsprojekt Bonfire lanciert und damit als erster Tourismusort in der Schweiz eine destinationsübergreifende Digitalisierungsstrategie initiert hat, ist kürzlich die Bonfire AG gegründet worden. Die Aktiengesellschaft dient der effizienteren Umsetzung und grösseren Verbindlichkeit des Projekts.

Die Bonfire AG will die Digitalisierung konsequent umsetzen und die nötigen Instrumente für die Leistungspartner der Destination entwickeln. Dazu gehören ein elektronisches Meldewesen, ein professionelles Kommunikations-System, eine Gästekarte sowie ein Online-Marktplatz. All diese Instrumente sollen bis im Spätherbst 2018 in einer ersten Form zur Verfügung stehen.

Die Aktien gehören zu 50 Prozent der Zermatt Bergbahnen AG und zu 50 Prozent Zermatt Tourismus. Präsidiert wird die Bonfire AG von Markus Hasler (CEO der Zermatt Bergbahnen AG). CEO ist Stefan Linder, der Bonfire bereits seit Dezember 2017 als Projektleiter begleitet. Linder ist Mitgründer und ehemaliger CEO des Swiss Economic Forum.

pd/map

29. Juni 2018, 09:12

Artikel teilen