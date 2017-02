Serbische Botschafterin zu Besuch im Wallis

Die Botschafterin von Serbien in der Schweiz war zu Besuch im Wallis. Foto: zvg

Snezana Jankovic, die serbische Botschafterin in der Schweiz, ist von der Walliser Regierung in Siders empfangen worden. Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten und Vizepräsident Oskar Freysinger vertraten zusammen mit Staatskanzler Philipp Spörri die Walliser Exekutive.

In Ihrer Begrüssungsansprache verwies Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten auf die 1659 serbischen Staatsangehörigen, die heute im Wallis leben. Viele von ihnen waren in den 90er-Jahren – während des Zerfalls von Jugoslawien und den damit zusammenhängenden Kriegen und Konflikten in die Schweiz gekommen. Viele Kinder der damals Immigrierten hätten inzwischen selber Familien gegründet und das Wallis sei ihnen zur Heimat geworden.

Esther Waeber Kalbermatten erwähnte, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Flucht ins Exil auch Bestandteil der Walliser Geschichte war. Auch zeigte sie sich überzeugt, dass die gegenwärtige Flüchtlingskrise nur mit vereinten Kräften bewältigt werden könne.

Die serbische Botschafterin schätze die guten Beziehungen, die zwischen der Schweiz und Serbien gepflegt würden.

Die Vertreter der Walliser Regierung wurden begleitet von Edmond Perruchoud, Präsident des Grossen Rates, Nicolas Dubuis, Generalstaatsanwalt und Pierre Berthod, Präsident von Siders.

pd / pan

08. Februar 2017, 10:39

