Französische Botschafterin besucht Kanton Wallis

Die französische Botschafterin in der Schweiz, Anne Paugam, besuchte am Dienstag offiziell den Kanton Wallis.

In Begleitung des französischen Generalkonsuls in Genf, Olivier Mauvisseau und des Honorarkonsuls von Frankreich in Sitten, Etienne Barrault, wurde sie durch eine Walliser Delegation, angeführt von Staatsratspräsident Jacques Melly und Vizestaatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten, im Schloss Mercier in Siders empfangen.

In seiner Begrüssungsrede dankte Regierungspräsident Jacques Melly der französischen Botschafterin für das durch dieses Höflichkeitstreffen ausgedrückte Interesse am Kanton Wallis. Er präsentierte die unterschiedlichen Facetten des Wallis, etwa im Bereich der Landwirtschaft, der Industrie und des Tourismus. Gleichzeitig pries er das Wallis auch als Standort für Innovation an, insbesondere durch die Errichtung verschiedener Forschungszentren.

Die französische Botschafterin hob die guten Verbindungen zwischen dem Wallis und Frankreich sowie die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hervor. Besonders erwähnt wurde die französisch-schweizerische strategische Partnerschaft zwischen Sanofi und Lonza im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Biologika in Visp.

Der Präsident und die Vizepräsidentin der Regierung wurden begleitet von Staatskanzler Philipp Spörri, Lionel Seeberger, Präsident des Kantonsgerichts, Pierre Berthod, Stadtpräsident von Siders, Cédric Pugin, Burgerpräsident der Stadt Siders und Jean-Marie Viaccoz, Präfekt des Bezirks Siders.

