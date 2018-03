Flammen zerstören Industriehalle in Sitten

Bei einem Gebäudekomplex in Sitten ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen haben auch auf umliegende Fahrzeuge übergegriffen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ist eine Industriehalle in Sitten durch einen Brand vollständig zerstört worden. Das Feuer breitete sich auf mehrere Fahrzeuge aus, welche auf dem umliegenden Areal parkiert waren. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Meldung, wonach ein Feuer beim Gebäudekomplex an der «Route de la Drague» in Sitten ausgebrochen sei, erfolgte gegen 4.00 Uhr am Donnerstagmorgen seitens Drittpersonen an die Einsatzzentrale der Walliser Kantonspolizei. Gemäss Polizeiangaben weitete sich der Brand auf die Industriehalle sowie auf mehrere Fahrzeuge aus, welche sich in unmittelbarer Nähe befanden.

Die Feuerwehr von Sitten brachte den Brand in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren von Siders, Vallon und Lizerne am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr unter Kontrolle. Der Gebäudekomplex wurde jedoch vollständig zerstört. Die «Route de la Drague» musste für die gesamte Dauer der Intervention gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd / pan

01. März 2018, 11:57

