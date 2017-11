Bronco hats drauf

Der Boxer Bronco holte vergangenes Wochenende an der Genfer Hundeshow dreimal den ersten Platz. Besitzerin Larissa Zanoni machts stolz.

An drei Tagen nahm der sechs Monate alte Boxer Bronco an der Hundeshow in Genf teil. Jeden Tag gab es neue Konkurrenten auszustechen, was ihm ohne weiteres gelang. In seiner Kategorie «Best Puppy in Breed» räumte er an allen Tagen den ersten Platz ab. Wie so eine Vorführung abläuft, zeigt Besitzerin Larissa Zanoni im Video.

Mehr zu Bronco und seinem Erfolg im «Walliser Bote» vom Mittwoch, 22. November 2017.

noa

22. November 2017, 07:00

