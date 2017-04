Chantal Balet Emery übernimmt Verwaltungsratspräsidium

Aufgrund seiner Wahl in den Walliser Regierungsrat tritt Christophe Darbellay als Verwaltungsratspräsident der Clinique de Valère in Sion zurück. Die Nachfolge übernimmt die Anwältin Chantal Balet Emery.

Christophe Darbellay stand seit 2015 dem Verwaltungsrat der Clinique de Valère vor. Im März dieses Jahres wurde er in den Regierungsrat des Kantons Wallis gewählt. Deshalb tritt er per Ende April 2017 von seinem Amt in der Sittener Privatklinik zurück, dies teilt die Klinik in einer Medienmitteilung am Montag mit.

Chantal Balet Emery wird Nachfolgerin von Christophe Darbellay an der Spitze des Verwaltungsrats der zu Swiss Medical Network gehörenden Klinik. Die Walliser Anwältin ist Partnerin der Kanzlei Pratifori 5 in Sion. Davor war sie unter anderem Direktionsmitglied des Schweizer Wirtschaftsdachverbands economiesuisse. 2011 bis 2014 war sie Co-Präsidentin des Forums Gesundheit Schweiz, das für ein liberales Gesundheitswesen eintritt und sich einsetzt für die Wahlfreiheit, den Wettbewerb und die Qualität in der Pflege. Sie ist Mitglied des Stiftungsrates von Avenir Suisse und mehrerer Verwaltungsräte, unter anderem von Implenia, Vaudoise Versicherungen und der Walliser Kantonalbank, sowie Präsidentin des Sion Festival.

pd/noa

24. April 2017, 10:08

