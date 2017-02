Scheckübergabe an Behindertensport Oberwallis

Am 14. Januar 2017 führten der VBC Herren Oberwallis und der VBC Visp gemeinsam einen Charity-Event durch. Anlässlich der Spiele der beiden 1.-Liga-Teams wurde Geld für den Behindertensport Oberwallis (BSOW) gesammelt. Diesem konnte nun ein Scheck in der Höhe von 1800 Franken überreicht werden.

Für Johannes Gemmet, Präsident des BSOW, sind die 1800 Franken ein willkommener Zustupf, da in nächster Zeit gleich zwei grössere Anlässe anstehen: Zum einen organisiert der BSOW am 25. Februar einen kantonalen Wintersporttag in Leukerbad, an dem sich zwischen 30 und 40 Athleten im Langlaufen und Skifahren messen werden. Zum anderen wird eine Delegation der BSOW-Langlaufgruppe vom 14. bis 25. März an den Special Olympics World Winter Games in Schladming teilnehmen.

pd / pan

08. Februar 2017, 09:44

