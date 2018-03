Demontage der Seile und Kabinen

Startschuss. Mittels Seilwinden wurden in dieser Woche die Seile der oberen Sektion Staldenried-Gspon eingezogen. Die Demontage der Seile der unteren Sektion erfolgt bereits in der kommenden Woche. Foto: Walliser Bote

Nach 67 Jahren absolvierte am vergangenen Wochenende die Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon ihre letzten Fahrten. Die ersten Abbrucharbeiten sind bereits angelaufen. Das Bauprogramm ist gedrängt. Denn bereits Ende Jahr wird an selber Stelle eine neue Anlage in Betrieb genommen.

«Der Zeitplan für den Bau der neuen Luftseilbahn ist straff», erklärt Christian Furrer, Betriebsleiter der Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon. Auf die Verantwortlichen wartet in den nächsten Wochen und Monaten viel Arbeit. Die ersten Abbrucharbeiten sind indes bereits angelaufen. Im Fokus steht dabei die Elektromechanik.

Demontage der Kabinen und Seile

Die angelaufenen Arbeiten konzentrieren sich zunächst auf die obere Sektion Staldenried-Gspon. Eine der ersten Aufgaben stellte in dieser Woche die Demontage der Kabinen und Seile dar. In der kommenden Woche werden die Seile der unteren Sektion Stalden-Staldenried eingezogen. Anschliessend erfolgt der Abriss der jeweiligen Stationsgebäude.

