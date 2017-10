Guter Umgang mit sensiblen Daten

Patrick Bizeau (3. v. links), Leiter Informatik des Spital Wallis, konnte die Auszeichnung an der Preisübergabe in Köln entgegen nehmen. Foto zvg Foto: zvg

Die Kampagne für Cybersicherheit des Spital Wallis zählt zu den vier Gewinnern des iX-Awareness-Wettbewerbs des deutschen Magazins für professionelle Informationstechnik iX. Das Cybersensibilisierungprogramm des Spital Wallis richtet sich an die 5'200 Mitarbeitenden.

Das Personal soll angesichts der zunehmenden Cyberkriminalität die Risiken sowie die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen und Verhaltensweisen kennen. Das Spital Wallis konnte sich trotz renommierter Konkurrenz behaupten. Nebst dem Hersteller von Luxusuhren IWC Schaffhausen, der weltweit tätigen Maschinenfabrik Gustav Eirich sowie der Deutschen Bank, wurde die Informationskampagne für Cybersicherheit des Spital Wallis «Ich bin eine Zielscheibe» vom deutschen Magazin für professionelle Informationstechnik iX anlässlich der Internet Security Days am 29. September 2017 in Köln ausgezeichnet. «Originalität der Kampagne, Qualität und Vielfalt der Informationsmittel, Beteiligungsmöglichkeit der Zielgruppe sowie Nachhaltigkeit des Sensibilisierungsprogrammes waren massgebende Kriterien für die Wettbewerbsjury», erklärt Patrick Bizeau, Leiter Informatik des Spital Wallis.

Sensible Daten im Spital

«Wir sind stolz auf diese Anerkennung». «Im Mai 2017 wurden die Informatiksysteme mehrerer britischer Spitäler mit der Schadsoftware ‘WannaCy’ infiziert und teilweise für mehrere Tage lahmgelegt», erinnert Prof. Dominique Arlettaz, Verwaltungsratspräsident, Spital Wallis. «Einmal mehr wurde uns dadurch vor Augen geführt, welche dramatischen Folgen eine Cyberattacke für Gesundheitseinrichtungen haben kann.» Im Alltag gibt es viele Situationen, in denen eine kleine unüberlegte Handlung, wie ein Mausklick auf einen Anhang, grossen Schaden anrichten kann. Cyberkriminelle machen vor nichts und niemanden halt. Alle 5'200 Mitarbeitenden der Institution sind somit ein potenzielles Ziel, egal welcher Abteilung oder Funktion. Es gilt, böswillige Absichten zu erkennen und richtiges Verhalten zu erlernen.

«Ich bin eine Zielscheibe»

Der Claim der Info-Kampagne wurde zweisprachig auf allen 8 Spitalstandorten des Spital Wallis – von Brig bis Monthey – gestreut. 14 Mitarbeitende standen mit ihrem Porträt für die Aktion ein. Beim Online-Sensibilisierungsprogramm selbst handelt es sich um kurze Videos, die jeweils mit einem Selbsttest abschliessen. «Wir laden die Mitarbeitenden ein, 2 Schulungsstufen zu durchlaufen, welche die grundlegenden Kenntnisse im Bereich der Cybersicherheit vermitteln beispielsweise. bezüglich Social Engineering, Phishing aber auch Schutz der Kinder in der Online-Welt. Informationen, die sowohl im Berufs- als auch im Privatleben nützlich sind», so Michel Buri, Verantwortlicher IT-Sicherheit des Spital Wallis. Über 2'000 Mitarbeitende haben seit dem 18. September das geforderte «Basic»-Modul absolviert. «Wir zählen darauf, dass alle 5'200 Angestellten sich der Herausforderungen bewusst sind und sich die Zeit nehmen, die Videos anzuschauen. Alle neuen Mitarbeitenden des Spitals werden gleich beim Eintritt sensibilisiert.» Es bleibt nicht bei dieser einmaligen Aktion. «Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und die damit einhergehenden Gefahren fordern vom Spital Wallis auch in Zukunft wachsam zu bleiben und nebst technischen Sicherheitslösungen insbesondere den Faktor Mensch, die Mitarbeiter, miteinzubeziehen.».

pd

23. Oktober 2017, 10:58

Artikel teilen