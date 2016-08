Leukerbad, Inden, Varen und Salgesch werden zur Energiestadt-Region

Die DalaKoop Region darf sich neu «Energiestadt-Region» nennen. Mit diesem Label werden die Gemeinden Leukerbad, Inden, Varen und Salgesch für ihre vorbildliche Energiepolitik ausgezeichnet. Es wurde ihnen am Freitagnachmittag übergeben.

Das Label ist eine Auszeichnung des Bundesamtes für Energie und des Trägervereins Energiestadt. Es wird Gemeinden verliehen, die ausgewählte energiepolitische Massnahmen realisiert oder beschlossen haben. Sie fördern damit erneuerbare Energien und steigern ihre Energieeffizienz. Um das Label «Energiestadt» zu erhalten, muss eine Gemeinde mindestens 50 Prozent ihres energiepolitischen Handlungspotentials ausschöpfen.

Mit 54 Prozent hat die Region DalaKoop die Bedingungen für das Label erfüllt. Die 3700 Einwohner zählende Region verfügt unter anderem über eine gute Entwicklungsplanung. Im Gemeindeverbund werden knapp 50% der gemeindeeigenen Gebäude mit erneuerbarer Energie beheizt. Die Klimawandeleffekte sind in der Region gut untersucht, die Naturgefahren sind analysiert und es bestehen Risikoanalysen und Massnahmenpläne.

In vielen Bereichen wird interkommunal zusammengearbeitet wie zum Beispiel in der Waldbrandvorsorge Pfynwald. In Inden finden während der Heizperiode die Gottesdienste nicht in der Kirche, sondern in der Kapelle statt, um den Energieverbrauch zum Heizen zu senken. In allen Gemeinden ist Temporeduktion innerorts umgesetzt oder wird demnächst realisiert. Es besteht ein gut ausgebautes ÖV-Netz. In Salgesch werden grosse Anstrengungen unternommen, mittels elektro- und batteriebetriebenen Gerätschaften im Rebbau eine neutrale CO2-Bilanz zu erzielen. In Leukerbad wird unter anderem die Abwärme des Thermalwassers energetisch genutzt.

Im Jahr 2014 trat die Region DalaKoop dem Trägerverein Energiestadt bei und dokumentierte damit den Willen, eine nachhaltige Energiepolitik zu betreiben. Mit der Erlangung des Labels «Energiestadt-Region» hat die Region DalaKoop jetzt ein wichtiges Etappenziel erreicht.

26. August 2016, 17:00

