«D’alt Schmidtja spinnt noch»

«D’alt Schmidtja», die fleissig Wolle spinnt, «z’Eggel Niggi», der von einem Schatz im Keller seines Hauses im «Wiigartu» erfährt, und der Natischer Drache – sie alle treten am Sagenabend der Primarschule Naters auf die Bühne des Zentrums Missione.

Im Rahmen des 1000-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Naters führen die Schülerinnen und Schüler der Stufen 6H und 7H der Natischer Primarschule gemeinsam mit den Natischer Singvögeln einen musikalischen Sagenabend auf. Sieben Klassen mit rund 150 Kindern sowie 30 Sänger sind am Projekt beteiligt. Zwei gemeinsame Proben haben bereits stattgefunden. Eine weitere steht am kommenden Montag, 9. April an, bevor es am Abend um 18.30 Uhr im Zentrum Missione in Naters mit der Aufführung ernst wird für die jungen Interpreten.

Der Sagenabend sei auf Initiative von Singvögel-Leiter Christopher Mair zustande gekommen, erklärt Simon Gattlen, Primarlehrer und Koordinator des Projekts. Unter Mairs Leitung werden denn auch Lieder zu den bekannten Sagen «D’alt Schmidtja», «Bim Abusitz» und «Ds Natischer Derfji» in Walliser Dialekt gesungen. Für die Musik ist Samuel Elsig verantwortlich, die Texte stammen von Walter Zenhäusern. Für das Skript hat man die freischaffende Erzählerin Luciana Brusa mit ins Boot geholt. «Wir wollten etwas Professionelles auf die Beine stellen», erklärt Gattlen.

Variantenreiche Darstellung

Zwischendurch stellen die einzelnen Klassen eine Sage in Form von Erzählungen, Tänzen oder Schattenspielen dar. «Es wird sehr variantenreich», verspricht Gattlen, «denn jede Klasse hat die Darbietung auf ihre eigene Art und Weise vorbereitet.» Die Probe hält dieses Versprechen: Historische Requisiten und kleine Schauspieler und Tänzer, die ihre Darbietungen mit sichtlicher Freude auf die Bühne bringen. «Die Kinder sind voll und ganz bei der Sache.»

Es handle sich beim Sagenabend um eine einmalige Darbietung, weshalb man am Montagabend auf volle Zuschauerränge hoffe, so der Koordinator. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte eingezogen.

06. April 2018, 20:16

