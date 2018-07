Das Jagdpatent online bestellen

Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) bietet den Jägern neu die Möglichkeit, ihr Jagdpatent direkt via Internet zu bestellen. Langfristiges Ziel ist ein mobiles Programm, das die elektronische Erfassung des erlegten Wildes mittels Smartphone oder Tablet ermöglicht.

In Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Informatik (KDI) hat die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) ein Onlineangebot entwickelt, welches den Jägern die Bestellung und Bezahlung des Jagdpatents via Internetseite der DJFW ermöglicht. Wie die DJFW in einer Mitteilung schreibt, erhält der Jäger nach erfolgter Bestellung sein Kontrollbüchlein samt den erforderlichen Beilagen wie bisher per Post zugestellt. Die Patentbestellung mittels des den Jägern bereits zugestellten personalisierten Bestellformulars bleibt weiterhin wie bis anhin möglich.

In einer zweiten Phase sei eine Erweiterung des Programms geplant, so dass die Jäger ihr Patent nach der Onlineanmeldung direkt selber erstellen können, so die Dienststelle weiter. Im Weiteren soll das Kontrollbüchlein durch ein mobiles Programm ersetzt werden, welches die elektronische Erfassung der erlegten Wildtiere mittels eines Smartphones oder Tablets direkt im Gelände erlaubt.

Die Einführung dieses mobilen Programms wird mit dem nächsten Fünfjahresbeschluss für die Jahre 2021 bis 2025 koordiniert.

Alljährlich werden im Kanton Wallis gut 2700 Jagdpatente ausgestellt.

26. Juli 2018, 14:21

