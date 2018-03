Lasst die «Raiffeisen-Spiele» beginnen

Am Freitagabend hat die Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn ihre ordentliche Delegiertenversammlung durchgeführt. Verwaltungsrat und Bankleitung konnten einen erfolgreichen Geschäftsabschluss 2017 präsentieren. Die Delegierten nahmen den Rechnungsabschluss einstimmig an.

Roger Kalbermatten, Verwaltungsratspräsident, begrüsste die rund 120 Delegierten in Stalden und stellte den Abend in Anlehnung an die vergangenen Olympischen Spiele 2018 unter das Thema «Raiffeisen-Spiele». Karlheinz Fux, Vorsitzender der Bankleitung, hob hervor, dass die Olympiade und die Erlebnisbank zwei Elemente besonders verbinde: den Wettkampf und den Teamgeist.

Der Wettkampf unter den verschiedenen Finanzinstituten und neuen Unternehmen aus der Fintech-Branche verschärfe sich aufgrund des schon lange anhaltenden tiefen Zinsniveaus laufend. Die Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn habe diesen Wettstreit mit fairem Pricing und zusätzlichen Mehrwerten wie Kundennähe, rasche Abwicklung, Lösungen für Kunden in jeder Lebensphase und professionell ausgebildeten Mitarbeitenden bestanden.

Um 12'600 Mitglieder gewachsen

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn konnte auf 1.910 Milliarden Franken gesteigert werden. Das Wachstum von 5.2 Prozent bei den Kundengeldern und bei den Ausleihungen widerspiegle das Vertrauen der Mitglieder und Kunden in die Erlebnisbank. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn einen Bruttoertrag von 22.895 Millionen Franken.

Die Erlebnisbank-Familie ist auf rund 12‘600 Mitglieder angewachsen. Alle Genossenschafter hatten seit dem vergangenen Jahr die Möglichkeit, sich stärker an der lokalen Bank zu beteiligen. Die neue Disziplin «Mehrfachzeichnung von Genossenschaftsanteilen» wurde erfolgreich eingeführt und ist für interessierte Mitglieder weiterhin möglich. Auch die Raiffeisen-Tochtergesellschaft «Avalua AG» konnte sich im ersten Geschäftsjahr etablieren. Dank der Fusion mit der Ruffiner Consulting AG ist sie für die Zukunft bestens gerüstet.

Zum dritten Mal werden alle Mitglieder der Bank zur Erlebniswoche in Stalden eingeladen. Mit einem Ausblick auf das Programm vom 24. bis 28. April und einem Hinweis auf die diesjährige Raiffeisen-Mitgliederaktion «Schweizer Marken» schloss die diesjährige Delegiertenversammlung der Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn.

11. März 2018, 13:45

