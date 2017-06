Didier de Courten erhält Rünzi-Preis

Der Walliser Küchenchef Didier de Courten ist dieses Jahr der Preisträger der Stiftung «Divisionär F.K. Rünzi». Damit will der von Staatsrat Jacques Melly präsidierte Stiftungsrat den Küchenchef, der sich in Siders 19 Gault&Millau-Punkte und zwei Michelin-Sterne erkocht hat, ehren.

Didier de Courten wurde 1968 in Siders geboren und wuchs in Venthône auf. Bereits in seiner Kindheit entwickelt er bei seiner Mutter eine Leidenschaft für die Gastronomie. Seine Lehre als Koch schloss er im Hotel Terminus in Siders ab. Anschliessend arbeitet er als 18-Jähriger mehr als ein Jahr lang bei Bernard Ravet und mehr als drei Jahre bei Gérard Rabaey im Restaurant Pont de Brent.

1994 etabliert er sich dann im Restaurant La Côte in Corin oberhalb von Siders. Dort erarbeitet er sich zwei Hauben, 18 Gault&Millau-Punkte sowie zwei Michelin-Sterne. 2005 übernahm er schliesslich das Hotel Terminus in Siders, wo er sich auch seinen 19. Gault&Millau-Punkt holte. Im gleichen Jahr wurde er zum Schweizer Koch des Jahres gekürt. De Courten zählt zudem zum engen Kreis der «Grandes Tables de Suisse et du monde».

Verfechter einheimischer Produkte

Als Ausnahmekoch sind Didier de Courtens Kochkreationen jeweils sehr komplex, tadellos, wirkungsvoll und aussergewöhnlich, heisst es in der Mitteilung des Kantons zur Auszeichnung. Seine Küche widerspiegle die Werte, die ihn in seinem Beruf begleiten: Respekt vor den kulinarischen Traditionen, gepaart mit einer konstanten Suche nach neuen Aromen und Düften. Als Verfechter der einheimischen Produkte würdige er zudem mit Lebhaftigkeit die Walliser Bräuche und Traditionen.

Der mit 20'000 Franken dotierte Rünzi-Preis wird seit 1972 verliehen. Er kann gemäss Stiftungsurkunde vom Rat an jede Persönlichkeit vergeben werden, welche dem Wallis besondere Ehre zukommen lässt. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Turtmänner Filmemacher Nicolas Steiner, ein Jahr zuvor an den Komiker und Imitator Yann Lambiel. Die diesjährige Preisübergabe findet am Freitag, 8. September 2017 um 17.00 Uhr im Schloss Majorie in Sitten statt.

