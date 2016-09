Die Arbeiten am Raspille-Tunnel verlaufen planmässig

Die SBB passt den Raspille-Tunnel an das Profil der Doppelstockzüge an. Das 80 Meter lange Bauwerk aus dem Jahr 1883 liegt zwischen Siders und Salgesch auf der Simplon-Linie. Ein neues, höheres Gewölbe wird über dem bestehenden Tunnel gebaut; dieser wird anschliessend abgebrochen.

Die Anpassungsarbeiten am Raspille-Tunnel zwischen Siders und Salgesch sind voll im Gange. Der 80 Meter lange Tunnel aus dem Jahr 1883 ist für Doppelstockzüge nicht befahrbar. Es handelt sich um einen Tagbautunnel, der seinerzeit gebaut wurde, um die Gleise vor Steinschlag zu schützen. Um den bestehenden Tunnel herum wird eine 2.5 Meter breitere und 2 Meter höhere Struktur gebaut.



Die Arbeiten haben im April 2016 begonnen. Nachdem rund 7000 Kubikmeter Erde über dem alten Tunnelgewölbe entfernt worden sind, werden nun 12 Meter lange Pfähle auf beiden Seiten des Bauwerks in den Boden eingetrieben, berichtet die SBB in einer Mitteilung. Diese Pfähle bilden die Wände des neuen Tunnels und das Fundament für das Gewölbe, das diesen Herbst errichtet wird. Dieser Vorgang ist fast abgeschlossen. Die Arbeiten des neuen Gewölbes können beginnen.



Nach dem Bau des neuen Gewölbes wird die SBB den alten Tunnel am letzten April-Wochenende 2017 abbrechen. Danach deckt sie das neue Gewölbe wieder mit Erde, um das ursprüngliche Erscheinungsbild des Standorts wiederherzustellen.

Ende im Herbst 2017



Der Abschluss der Arbeiten ist im Herbst 2017 vorgesehen, das Budget beläuft sich auf rund 10 Millionen Franken. Ein Teil der Arbeiten wird nachts stattfinden. Die SBB setze alles daran, die Lärmbelästigungen so gering wie möglich zu halten, und danke den Anwohnern für ihr Verständnis.



Die Züge verkehren während der Arbeiten normal, ausser am letzten April-Wochenende 2017. An diesen zwei Tagen wird die Strecke unterbrochen sein, für die Reisenden wird ein Ersatzbusdienst zur Verfügung stehen.



Der Raspille-Tunnel ist einer der beiden Tunnel auf der Simplon-Linie, welche die SBB noch für den Verkehr mit Doppelstockzügen zwischen Lausanne und Brig anpassen muss. Der zweite Tunnel liegt in Burier, zwischen Montreux und Vevey. Die Arbeiten am Gobet-Tunnel in Siders und am Saint-Maurice-Tunnel wurden wie geplant im Juni 2015 bzw. im April 2016 abgeschlossen. Ausserdem müssen noch zwölf über die Gleise führende Brücken an das neue Profil angepasst werden. Gemäss Plan soll die Simplon-Linie bis Ende 2018 durchgehend für die Doppelstockzüge befahrbar sein.

