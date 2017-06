Ständchen des OK-Chörlis

Nach dem gelungenen Auftakt am Freitag geht das Eidgenössische Jodlerfest am heutigen Samstag in die zweite Runde. Jodler und Jodlerfreunde strömen in Scharen in die Simplonstadt.

Kein Durchkommen am Samstagmorgen am Bahnhof Brig: Zahlreiche Jodler und Freunde des Jodelns sind nach dem gelungenen Auftakt am Freitag wieder in der Simplonstadt angekommen.

Die Jodlermeile zeigte sich am Freitagabend teils gut gefüllt, obwohl die Parkplätze in der direkten Umgebung schwach besetzt waren. Laut Markus Rieder, Mediensprecher der Walliser Kantonspolizei, ging der Abend friedlich über die Bühne. So waren denn auch bis spät in die Nacht an der Gliserallee Jodlerinnen und Jodler zu hören, vermischt mit heimeligen Alphornklängen.

Das Programm am Samstag bietet schon zu früher Stunde gute Unterhaltung: Vorträge der Fahnenschwinger sowie der Alphorn- und Büchelbläser stehen an. In Kürze werden auch die ersten Jodlervereine ihr Können wieder vor der Jury präsentieren.

Es bleibt aber trotzdem Zeit für kleine Platzkonzerte: Hier im Garten des Alters- und Pflegeheims Englischgruss in Glis ist das offizielle OK-Chörli zu hören. Auch die Co-OK-Präsidenten Roberto Schmidt, Hans-Rudolf Mooser und Pierre-Alain Grichting singen mit. Ein zweiter und letzter Auftritt für das Chörli folgt am Samstagabend in der SRF-Sendung «Potzmusig».

24. Juni 2017, 11:25

