Die Marke Wallis weiter stärken

Über 40 Produkte tragen bereits heute die im Jahr 2008 lancierte Marke Wallis als Qualitätsversprechen. Mit einer Schärfung der Positionierung und der graphischen Aspekte erfährt die Marke Wallis nun eine weitere und nachhaltige Stärkung.

2014 steigerte die Imagekampagne lanciert vom Promotionsunternehmen des Kantons Wallis «Valais/Wallis Promotion (VWP)» mit der «Ode an das Wallis» und dem Claim „Wallis. Ins Herz gemeisselt“ die Visibilität der Marke Wallis bereits deutlich: Die Markenbekanntheit stieg von 2014 bis 2015 von 31 Prozent auf 54 Prozent. «Nach fast zehnjährigem Bestehen ist es an der Zeit, die Marke mit einem neuen Leitfaden zu stärken. Die Marke Wallis wurde lanciert, um einerseits einen zuverlässigen Qualitätsgaranten für unsere Produkte und Dienstleistungen zu haben und andererseits ein verbindendes regionales Symbol zu etablieren – immer mit dem Ziel unsere Region bei Gästen, Konsumenten und Investoren bekannter zu machen», sagt Jean-Michel Cina, Staatsrat des Kantons Wallis und Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung, in einem Schreiben.

Unternehmen, die die Marke Wallis für sich oder ihre Produkte nutzen möchten, müssen neben der wirtschaftlichen Wertschöpfung im Wallis, die vier Markenprinzipien Andersartigkeit, Freude an Neuem, Faszinationswillen und Respekt vor Natur und Mensch berücksichtigen sowie eine nachhaltige Unternehmensführung vorweisen können.

Neben der Präzisierung des Werteversprechens und der Definition neuer Zugangsregeln schafft der neue Markenleitfaden auch Klarheit über die Nutzung des Logos, der Markenbotschaft und der Bildwelt. Organisationen und Unternehmen können die Bildwelt der Marke Wallis im Rahmen einer Teil- oder 2 / 2 Minimalintegration für ihren eigenen Gebrauch nutzen. Bei einer Teilintegration kann die Bildsprache der Marke Wallis anhand bestimmter Kriterien für die Kommunikation sowie für Produktverpackungen genutzt werden. Die Minimalintegration sieht lediglich die Nutzung der visuellen Marke und optional des Claims in Verbindung mit dem eigenen Markenauftritt vor.

