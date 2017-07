Donnschtig-Jass vor grossartiger Kulisse

Der Donnschtig-Jass des Schweizer Fernsehens ist am Donnerstagabend auf dem Simpiler Dorfplatz unter einem beachtlichen Publikumsaufmarsch über die Bühne gegangen. Nach Angaben des Fernsehens wurden 1300 Besucher geschätzt.

Beileibe nicht allen Besuchern vermochte Moderator Roman Kilchsperger die Hand zu schütteln, wie er dies im Vorfeld in Sorge mangels Publikumsaufmarsch in einem kleinen Austragungsort angekündigt hatte. Bereits am frühen Nachmittag füllte sich der Dorfplatz und zu Sendebeginn war er überfüllt. Die gute Stimmung habe sich auf die Direktsendung übertragen, was selbst den Aufnahmeleiter überraschte, heisst es in einer Mitteilung aus Simplon Dorf.

Der Auftakt erfolgte nach der Tagesschau mit Moderatorin Sandra Borner und dem Walliser David Volken zur Wetterlage und zu Witterungsauswirkungen wie im Jahr 2000 mit der Katastrophe in Gondo. DJ Antoine riss mit den Jodelchören von Ried-Brig und Glis das Publikum mit, das Walliser Modell Laura Zurbriggen liess ob ihrem Charme die Herzen höher schlagen und die «Genderbüebu» aus Mund verstanden mit ihrem rassigen Handorgelspiel Bodenständiges zu vermitteln.

Die beiden Mannschaften Klingnau und Wohlen aus dem Kanton Aargau wurden von ihren Fans angefeuert und vom Publikum unterstützt. Als Sieger ging Wohlen mit 60 Differenzpunkten hervor, wo somit der Donntschig-Jass am kommenden Donnerstag ausgetragen wird.

14. Juli 2017, 07:57

