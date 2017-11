Doppeleinsatz für den VBC Herren Oberwallis

Nachdem die Damen von Visp gegen Köniz erfolgreich waren, war es an den Spielern des VBC HOW nachzuziehen. Als Gegner empfingen die Oberwalliser den VBC Lausanne.

In den ersten beiden Sätzen behielt HOW die Oberhand und entschied diese mit 25:20 und 26:24. Mit dem Sieg vor Augen liessen die Hausherren jedoch das Niveau sinken, was Lausanne prompt ausnutzen konnte.

Lausanne gewann daraufhin den 3. Satz und powerte im 4. Satz weiter. Um den Punktverlust zu verhindern versuchte der VBC HOW sein gewohntes Spiel wieder aufzuziehen. Lausanne hingegen liess nicht locker und versuchte mit aller Kraft den Oberwallisern einen Punkt wegzuschnappen. Ramon Kaufmann war es schlussendlich der den Matchball für HOW verwerten und den Sieg ins Oberwallis schaffte.

Am Sonntag reisten die Oberwalliser nach Nidau um die 4. Runde des Schweizer Cups zu bestreiten. Aufgrund der wenigen Spieler musste HOW auf ein ngewohntes System zurückgreifen. Nichtsdestotrotz spielte HOW zu Beginn dominant und erspielte sich einen minimalen Vorsprung. Allerdings brachten wurden die Oberwalliser durch eine Verletzung eines gegnerischen Spielers sowie durch einige Verzögerungen seitens Nidau aus dem Konzept gebracht und so gelang HOW in der Folge fast nichts mehr.

Der 1. Satz gewann Nidau mit 25:19 und auch im 2. Satz zog das Heimteam davon. Gast-Coach Aline Schmid griff sodann auf das altbewährte Spielsystem zurück. Dennoch konnte der zum Satzbeginn eingehandelte Rückstand nicht mehr aufgeholt werden.

Im 3. Satz Tsetzten die Oberwalliser Nidau unter Druck und entschieden diesen für sich. Den Beginn des 4. Satz verschliefen die Oberwalliser, weswegen sich Nidau ein kleines Polster zulegen konnte. Trotzdem wollte man nichts unversucht lassen und glaubte weiterhin an den Sieg. Mit viel Einsatz versuchte HOW die letzten Punkte für sich zu entscheiden, allerdings blieb Nidau hartnäckig. gewann die letzten Punkte am Block und beendete somit das Oberwalliser Cup-Abenteuer.

pd / pan

13. November 2017, 17:49

Artikel teilen