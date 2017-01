Raron erneut Schweizer Meister im E-Dart

Der Dartclub Raron gehört weiterhin zu den Spitzenteams der Schweiz. Er erreichte am Wochenende in Olten zum viertenmal in der höchsten Liga den 1. Platz.

An der E-Dart-Schweizer-Meisterschaft in Olten waren weit über 100 qualifizierte Teams am Start. Nach dreimaligem Titelgewinn 2004, 2005 und 2008 war das Team in diesem Jahr mit zwei neuen Spieler am Start. Patrick Zwahlen und Dirk Lang verstärkten das Team massgeblich.

Der DC Raron wird nun im Juni in Italien an der Europameisterschaft versuchen, für die Schweiz einen erfolgreichen Platz zu errobern.





pd / zen

30. Januar 2017, 17:34

