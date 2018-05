Die wilde Kirsche bekam ein Buch

Kultur | Die Geschichte des Weilers in ein Buch gepackt

An der Generalversammlung des Fördervereins «Ammern» wurden die Gäste mit einem Buch überrascht. «Amoltren Ammern Ammere – Weiler der wilden Kirsche» dokumentiert die Geschichte des einzigartigen Kultur- und Landwirtschaftsgutes.

Artikel zum Thema Weiler Ammern in Frauenhand

In seiner Würdigung des gelungenen Buches führte Beat Jost aus, dass nach und nach aus dem reichen Fundus höchst Interessantes an Geschichte über Ammern dazu gekommen sei; vor allem auch viele herrliche Geschichten hinter der Geschichte und den Menschen, die sie geprägt hätten. Und das sei gut so.

«Wenn Werken und Werden, Vergehen und Neuentstehen, Erhalten und Entwickeln einen Sinn machen, dann den, den heutigen und künftigen Generationen davon zu berichten, auch in Form eines Buches» stellte er fest und lud alle ein, der erklärten Einladung im Vorwort zum Buch Folge zu leisten: «Kommen Sie mit auf eine kleine Wanderung zur Seele von Ammern!»

Es sei eine sehr stimmungsvolle Buchvernissage auf dem Dorfplatz mitten im Weiler gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Die junge Geschiner Sängerin Katharina Müller untermalte die Feierstunde bei Apéro, Ansprachen und «z’Abäd» mit heiteren Liedern und beschwingten Arien zur Freude des Publikums.

pd/mgo

27. Mai 2018, 10:40

Artikel teilen