Ein Ersatzmann für Grächen

Grächen. Aufgrund verschiedener Kontroversen rund um den Grächner Priester Antony C. Kandath wurde dieser im September von seinem Amt enthoben. Nun hat das Bistum Sitten dessen Nachfolger bekannt gegeben.

Ende September machte die «Rhone Zeitung» publik, dass Bischof Jean-Marie Lovey den umstrittenen Pfarrer Antony C. Kandath, der die Seelsorgearbeit in Grächen erst seit Dezember 2016 übernommen hatte, freigestellt hat. Mit der Absetzung, so die Zeitung weiter, habe das Bistum Sitten auf Beschwerden seitens der Kirchgänger reagiert, wonach die «aufdringliche und herrische Art» des Priesters für eine Zerrüttung innerhalb der Pfarrgemeinde gesorgt habe. Die Nachfolge des aus Indien stammenden Kirchenmannes war zu jenem Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Bistum räumt Schwierigkeiten ein

Auch in einem am vergangenen Mittwoch versandten internen Schreiben des Bistums Sitten an die kirchlichen Mitarbeitenden wird bestätigt, dass es in der Pfarrgemeinde rumorte. «In der Pfarrei Grächen ist es leider zu grossen Spannungen zwischen Teilen der Bevölkerung und Pfarrer Antony gekommen», richtet sich Generalvikar Richard Lehner an die Mitarbeitenden des deutschsprachigen Teils des Bistums Sitten. Auch die Zusammenarbeit mit den kirchlichen und weltlichen Behörden sei immer schlechter geworden, heisst es in dem Brief aus Sitten weiter. Da eine vernünftige Seelsorge deshalb nur noch schwer möglich gewesen sei, habe man seit längerer Zeit nach einer Lösung zur Neuorganisation der Seelsorge in Grächen gesucht.

Neuer Priester bis Sommer 2018

Am 8. Oktober wurde das Mandat von Pfarrer Antony C. Kandath nun für beendet erklärt. Am vergangenen Wochenende feierte der Seelsorger in der Pfarrgemeinde die letzten Gottesdienste. Offenbar kann sich die Bistumsleitung auch keine weitere Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Grächner Pfarrer vorstellen. «Eine andere Aufgabe im Bistum Sitten scheint uns nicht sinnvoll und nicht möglich zu sein.» Deshalb habe Bischof Lovey den Pfarrer bei einem Gespräch ferner gebeten, mit dessen Bischof in Indien die weitere Zukunft zu besprechen. Die Seelsorge in Grächen wird ab sofort der aus Nigeria stammende Priester Augustin Asgowa übernehmen, vermeldet das Bistum weiter. Der 39-jährige Nigerianer soll bis im Sommer des kommenden Jahres im Bistum mitarbeiten. Danach müsse die Seelsorge in Grächen neu organisiert werden.

pan

13. Oktober 2017, 09:14

