Erneut verbreitet Bodenfrost

Erneut ist es am Sonntagmorgen vielerorts im Flachland zu Bodenfrost gekommen. Die Tiefsttemperaturen vom Samstagmorgen wurden aber meist nicht mehr ganz erreicht. Frost dürfte in den kommenden Tagen kein Thema mehr sein.

Mit Ausnahme von Orten, wo der Föhn wirkte, herrschte am Sonntagmorgen im Flachland verbreitet Bodenfrost, wie der private Wetterdienst meteonews mitteilte. Am kältesten war es fünf Zentimeter ab Boden gemessen mit minus 7,9 Grad in Ebnat-Kappel SG. In Hallau SH wurden minus 6,4 Grad und in Zürich-Flughafen minus 6,2 Grad gemessen.

Am Samstagmorgen waren teilweise noch tiefere Temperaturen gemessen worden. Der Tiefstwert war in Visp im Wallis mit minus 8,4 Grad verzeichnet worden. In Elm GL zeigte das Thermometer minus 8,1 Grad.

Für Sonntagnachmittag wurden frühlingshafte Temperaturen von bis gegen 20 Grad erwartet. Frost dürfte in den kommenden Tagen nun endlich kaum mehr ein Thema sein, da es sehr unbeständig wird und die Nächte kaum mehr klar sind, wie meteonews weiter schreibt.

30. April 2017, 09:24

