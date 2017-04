Eröffnung der neuen Plattform zum Thema Walliser Auswanderung

Die Serviceplattform Vallesiana eröffnet in Zusammenarbeit mit dem Verein «Walliser in aller Welt» die neue Plattform Walliser Auswanderung. Zu dieser gehört eine Referenzbibliothek, aber auch Archivbestände und Sammlungen im Kulturzentrum Arsenaux, sowie einen virtuellen Zugang zu Dokumenten zum Thema Walliser Auswanderung.

Die Eröffnung der Plattform Walliser Auswanderung ist der Beginn einer neuartigen Zusammenarbeit zwischen den drei kantonalen Kulturinstitutionen (Staatsarchiv Wallis, Mediathek Wallis und Walliser Kantonsmuseen), die in der Serviceplattform Vallesiana vereint sind, und «Walliser in aller Welt», ein im Bereich Kulturgut tätiger Verein. Ziel ist es, die professionellen und methodologischen Kompetenzen der Fachleute im Bereich Konservierung von Kulturgut mit den Ressourcen des Vereins im Bereich Kulturgut, zu vereinen. Diese Partnerschaft steht im Zeichen der Bewahrung der Erinnerung an die Walliser Auswanderung.

Die Plattform Walliser Auswanderung ist in erster Linie in einem physischen Raum verankert, nämlich bei der Serviceplattform Vallesiana, im 2. Stock des Kulturzentrums Arsenaux in Sitten, wo man nicht nur eine Referenzbibliothek zum Thema Walliser Auswanderung benutzen, sondern auch Archivbestände und Sammlungen zu diesem Thema einsehen kann. Zu den Beständen gehört unter anderem der reich dokumentierte Bestand Klaus Anderegg. Darin enthalten sind Interviews mit Nachkommen ausgewanderter Walliser, Fotografien, die auf verschiedenen Reisen nach Argentinien entstanden sind, sowie eine bedeutende Dokumentation zum Thema Auswanderung. Neben der physischen Dokumentation ist die neue Plattform auch virtuell zugänglich. Als weitere Dienstleistung möchte die Plattform Walliser Auswanderung Ausstellungen anbieten, sowie Vorträge zum Thema organisieren.

Unterstützung im Rahmen des 200-Jahr-Jubiläums

Das Projekt Dokumentationszentrum Walliser Auswanderung war eines der 16 Label-Projekte, die anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Beitritts des Wallis zur Schweizerischen Eidgenossenschaft von einer Jury ausgewählt wurden – ein geschichtliches Jubiläumsprojekt, dank dem sich die Walliserinnen und Walliser mit einem Kapitel ihrer Vergangenheit besser vertraut machen können.

25. April 2017, 10:47

